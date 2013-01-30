Працівника виконавчої служби впіймали на хабарі

Працівники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС затримали на «гарячому» головного державного виконавця одного з районних відділів ДВС, який, використовуючи службові повноваження, вимагав та отримав в якості хабара 45 тисяч грн від представника одного з місцевих товариств за вирішення питання, віднесеного до його компетенції.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Віницькій області.

Як повідомив начальник УДСБЕЗ УМВС підполковник міліції Іван Наумов, посадовець вимагав гроші за виконання рішення районного суду про накладення арешту на майно підприємства. В момент передачі коштів від представника фірми-кредитора, зацікавленої в реалізації майна боржника, хабарника було затримано.

Слідчим управління УМВС відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання та отримання хабара посадовою особою відділу державної виконавчої служби одного з районних управлінь юстиції Вінницької області.

Вирішується питання про обрання відносно підозрюваної особи запобіжного заходу. За такий злочин законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.