Опозиція вшанувала героїв Крут смолоскипним маршем

Опозиційні партії – «Свобода» та «Батьківщина» на честь героїв Крут, яку далекого 1918року протистояли кількатисячній армії більшовика Муравйова, влаштували у Вінниці смолоскипну ходу.

Учасники маршу пройшлися по вул. Соборній до пам’ятника січовим стрільцям, що у сквері біля «Книжки».

Про смолоскипну ходу городян сповіщали барабани та гасла, які лунали з мегафонів: «Герої не вмирають – вмирають вороги!», «Слава Україні – Героям слава!».