Інтернет-шахраї «розводять» вінничан, як дітей

Днями в тенета злодіїв потрапили троє вінничан, які через свою довірливість та необізнаність у роботі банківської системи, користуванні Інтернет-магазинами, залишилися без грошей, - повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

29-річний вінничанин вирішив придбати собі смартфон. Почувши про те, що купити товар через мережу Інтернет можна значно дешевше, чоловік сів за комп’ютер. На введений ним запит пошуковик видав безліч привабливих пропозицій.

Знайшовши найбільш цікавий для себе варіант, чоловік зателефонував за вказаним номером. Продавець на ім’я Микола пропонував омріяний смартфон значно дешевше, ніж в магазинах. Переказавши майже дві тисячі гривень через термінал самообслуговування на банківський рахунок продавця, покупець став чекати на прибуття товару, але у зазначений день телефон так і не прибув. Телефонуючи продавцеві з’ясувалося, що його абонентський номер знаходиться поза зоною досяжності.

Зрозумівши, що його ошукали, вінничанин пішов до міліції. Наразі правоохоронці встановлюють особу продавця.

Ще двох жертв зловмисники знайшли за оголошеннями, розміщеними у мережі Інтернет. 32-річна вінничанка звернулася до міліції з заявою про те, що невідома особа під приводом купівлі лікувального браслету заволоділа у неї грошовими коштами в сумі 1 000 гривень.

Жінка розмістила у Інтернеті оголошення про продаж браслету. Через певний час на оголошення відгукнувся покупець. Незнайомка, що телефонувала, сказала, що купляє браслет, а гроші перекаже на банківський рахунок. Після чого жінка-продавець надала номер своєї банківської картки. Згодом до неї зателефонувала ще одна жінка, яка назвалася працівницею банку, та повідомила, що на її рахунок перераховано кошти. Проте для завершення операції потрібен код, який зараз надійде в SМS – повідомленні. Дійсно, таке повідомлення одразу ж надійшло на її мобільний.

Довірлива жінка, не вагаючись, назвала цифри, які щойно надійшли у SМS-ці, своїй співрозмовниці. Коли вона прийшла до банкомату перевірити свій рахунок, виявилось, що немає грошей ані за браслет, ані тисячі гривень, що були на її рахунку.

Кошти зловмисники зняли за допомогою спеціальної банківської послуги, яка дозволяє отримати гроші без пластикової картки. Потрібно знати лише її номер та спеціальний код, який надходить власникові на мобільний телефон. Довірлива жінка сама повідомила його шахраям.

За такою ж відпрацьованою схемою шахраї ошукали підприємця з міста Козятина, який займається продажем автозапчастин. Під приводом купівлі запчастин до іномарки у чоловіка зловмисники зняли з банківського рахунку п’ять тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.