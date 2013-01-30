Податківці викрили 19 «акцизних» правопорушень

Завершилася загальнодержавна операція «Акциз», спрямована на підвищення рівня сплати акцизного податку, посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, активізації заходів із протидії їх незаконному обігу. Заходи тривали з 29 листопада 2012 року.

На Вінниччині підрозділами протидії незаконному обігу підакцизних товарів управління податкової міліції ДПС у області викрито 19 кримінальних правопорушень, повідомлення про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 9 із них скоєні службовими особами виробників підакцизних товарів, 11 – реалізаторами.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Завдяки витісненню з ринку чималої долі фальсифікату, а відтак розширенню його легального сегменту, податківцям вдалося забезпечити надходження до бюджету близько 750 млн. грн. акцизного податку.