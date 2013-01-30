Перша пара учасників балу міського голови – студенти - будівельники

28 січня відбувся перший у цьому році студентський бал. Студенти Вінницького будівельного технікуму змогли поринути у атмосферу минулих століть та потанцювати вальс. Підсумком феєричного заходу було обрання кращої пари, яка автоматично потрапляє на студентський бал міського голови, котрий, за сталою традицією, відбудеться 1 березня.

Під час балу було обрано пару, яка потрапить у перший день весни на бал міського голови. Титул Короля балу отримав Дмитро Негорелий, а його Королевою стала Вікторія Горобець. Крім того, усі студенти змогли поласувати солодким подарунком від міської ради.

Триває Інтернет-голосування серед студентства міста за можливість потрапити на Студенський бал міського голови. 50 пар, які наберуть найбільшу кількість голосів у групі «Це Вінниця, друже!» зможуть потрапити на бал разом із переможцями студентських балів, котрі проходитимуть у вищих навчальних закладах міста протягом лютого.