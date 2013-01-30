В околицях Вінниці з'явилсь канатна дорога

Тепер любителям екстриму, щоб покататися на лижах чи сноуборді, не потрібно мчати до Карпат. Усе можна зробити поблизу Вінниці, щоправда, замість гірських краєвидів та схилів – спеціальна канатна дорога, повідомляє ВінницяОК.

Вона натягнута над озером, тож взимку тут кататимуть на лижах та сноубордах, а влітку – на водних лижах. Канатна дорога запрацювала місяць тому перед Новорічними святами, і знаходиться за 20 кілометріввід Вінниці, – розповідає старший тренер з вейкбордингу та сноубордингу Дмитро Шпатаковський.

– Кожен бажаючий може приїхати як зі своїм спорядженням, так і без нього – взяти лижі чи сноуборд в оренду уже на місці, – каже Дмитро Шпатаковський. – Ця канатна дорога має усі відповідні сертифікати якості та перш, ніж запрацювати, була випробувана в лабораторних умовах. Тому вона є повністю безпечною, однак, оскільки це екстремальний вид спорту, то за підготовку відповідає інструктор і кататися просто так не можна.

До катання на лижах чи сноуборді організатори додали ще й спеціальні сани, аби маленькідіти могли провести дозвілля разом із батьками.