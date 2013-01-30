«Лікарняні» вінничан заведуть в єдиний реєстр

На Вінниччині відновили роботу зі створення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності.

Про це повідомляє Виконавча дирекція Вінницького обласного відділення

Фонду соціального страхування зтимчасової втрати працездатності.

Згідно з повідомленняморганізатори впровадження програми -, представники ТОВ «МедіаСофт» вже провели загальні постановчі та навчально-методичні семінари з працівниками всіх медичних закладів Вінницької області, а також головними спеціалістами відділів експертизи тимчасової непрацездатності та надання матеріального забезпечення та інформаційних технологій Вінницького обласного відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

«МедіаСофт» передав у медичні заклади області та Виконавчу дирекцію носії з програмним забезпеченням «Укрмедсофт: Стаціонар», «Укрмедсофт: Поліклініка» та інструктивний матеріал. Вже проведена інсталяція програмного забезпечення на робочі станції медичних закладів області та його налаштування.

Вже до кінця тижня має з’явитися спільний наказ Виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Депратаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації про початок дослідної експлуатації Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності у всіх медичних закладах Вінницької області.