Вінничанин "наїхав" на жителя Львівщини

29 січня о 18.10 год., рухаючись по Немирівському шосе в напрямку м. Вінниці, неподалік с.Вінницькі Хутори, 37-річний водій автомобіля "Кіа-Спортеч", непрацюючий житель с. Щітки Вінницького району, скоїв зіткнення з автомобілем "Рено-преміум" з причіпом. Ним керував 22-річний житель Львівської області Старосандиївського р-ну, с. Стрійни. Про це повідомляє служба профілактики Вінницької ДАІ. Внаслідок ДТП водій «Кіа» із діагнозом: закрита-черепно мозкова травма, струс головного мозку, перелом ребер, закритий перелом нижньої третини правої гомілки госпіталізований в МКЛ ШМД № 2. Автомобілі поміщені на штрафмайданчик.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter