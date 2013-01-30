ЖЕКи залишать, тільки якщо витримають конкуренцію

З 1 лютого у Вінниці з'явиться нова структура – ТОВ "Житлово-експлуатаційне об'єдання", передає радіо "Місто над Бугом".

- Вона об'єднає чотири міських ЖЕКи - №№14, 16, ПП «Мешканець» та «Енергоагроімпекс» і займатиметься управлінням та організацією надання комунальних послуг мешканцям районів, які обслуговували вказані ЖЕКи, - повідомив директор департаменту житлового господарства міської ради Сергій Кушнір.

У рамках пілотного проекту ТОВ «Житлово-експлуатаційне об'єдання» працюватиме півроку.

- Ця організація не буде виконувати роботу, - продовжує Кушнір, - вона буде лише шукати підрядників, які будуть ефективно та якісно виконувати ці роботи. Решта 34 ЖЕКи, які передають житло на обслуговування цій організації як підрядники залишаються. Вони деякі роботи виконуватимуть, а далі - як будуть витримувати конкуренцію, то будуть працювати.