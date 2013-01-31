Матеріальну допомогу отримало понад 3,4 тисяч вінничан

Упродовж 2012 року до відділів соціального захисту населення міста за благодійною грошовою допомогою звернулось 3386 мешканці обласного центру. Загалом вінничанам було видано майже 4,2 мільйони гривень на лікування, вирішення соціально-побутових питань тощо. Середній розмір матеріальної допомоги у 2012 році становив близько 1,3 тисячі гривень.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За інформацією департаменту праці та соціального захисту населення, найбільше вінничан звертається за благодійною грошовою допомогою на лікування (80%). Ще близько 15% звернень стосується погашення заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

Так, зокрема, на рахунки підприємств-надавачів послуг упродовж минулого року на погашення заборгованості було перераховано майже 165 тисяч гривень. Решта вінничан звертається за допомогою на оплату навчання (зокрема, малозабезпеченим громадянам). Крім того, минулого року чотирьом сім’ям було надано матеріальну допомогу в зв’язку із стихійним лихом (у липні минулого року 4 будинки постраждали внаслідок буревію).

Минулого року було затверджено положення про порядок надання благодійної грошової допомоги мешканцям міста. «Порядок передбачає надання матеріальної допомоги жителям міста, які перебувають у скрутному матеріальному становищі або ж опинилися у складних життєвих обставинах, - говорить директор департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради Лариса Попова. – Це можуть бути городяни, які за інвалідністю, віком або станом здоров’я не можуть самостійно піклуватися про себе».

Згідно із прийнятим положенням благодійна грошова допомога поділяється на цільову та нецільову допомогу. Цільова благодійна грошова допомога надається в грошовій формі (готівковій або безготівковій) під визначені умови та напрями її витрачання.

Нецільова благодійна грошова допомога надається без встановлення умов або напрямів її витрачання. В останньому

випадку, таку нецільову допомогу надають депутати міської ради після отримання від мешканця заяви, копії паспорту та копії ідентифікаційного номеру.

В свою чергу, депутат міської ради вносить пропозицію на виконком щодо розміру такої допомоги, яка не перевищує суми( в минулому році -1500 гривень, а з 1 січня 2013 року – 1600 гривень). Якщо ж допомога, яка необхідна громадянам, перевищує цю суму, депутати пропонують звернутися із заявою до міського голови, його заступників або ж секретаря міської ради.

