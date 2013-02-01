10 чорнобильців живуть у нових квартирах

9 сімей Вінниччини, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, минулоріч відсвяткували новосілля у новеньких квартирах, пише Вінниця‘ОК. Також забезпечена житлом одна сім’я переселенців з зони гарантованого добровільного відселення.

Про це повідомив начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Сергій Вовченко на прес-конференції.

– Станом на 1 січня 2012 року в загальнообласному реєстрі постраждалих громадян на квартирному обліку перебувало 602 сім’ї, у тому числі 273 сім’ї – інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи та 329 сімей переселенців з радіоактивно-забруднених територій, – наводить цифри Сергій Вовченко.

За словами посадовця, у 2012 році за бюджетними програмами, які фінансуються через головне управління, значно збільшено обсяги фінансування – у порівнянні з 2011 роком вони зросли у 5 разів і сягнули 1-го мільйона 496 тисяч гривень. Завдяки цьому значну суму – мільйон 343 тисячі – виділено на лікування постраждалих громадян від катастрофи на ЧАЕС.

– Була проведена значна підготовча робота з забезпечення лікування важкохворих та онкохворих громадян із застосуванням високовартісних медичних технологій, – розповідає Сергій Вовченко. – Проведено лікування 23 хворих у кардіологічному відділенні міської лікарні № 1. Ще трьох важкохворих за результатами проведеної коронарографії направлено до Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова для проведення операції на серці.