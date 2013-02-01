Пенсіонера діставали з ванни
12:40, 01 лютого 2013Вінниця
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31 січня о 20:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної служби №1 м. Вінниця надійшло повідомлення про те, що по вул. Квятека у власній квартирі в ванній кімнаті зачинився пенсіонер, який не може самостійно відчинити двері.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події рятувальники за допомогою спеціального обладнання відкрили двері та визволили чоловіка із ванної кімнати.
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