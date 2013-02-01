У вінницьких правоохоронців викликає занепокоєння зростання кількості тяжких злочинів проти життя та здоров’я осіб і проти власності. Однією з причин появи такої тенденції прокуратура м. Вінниці вважає «самоусунення окремих власників розважальних закладів від забезпечення належних та безпечних умов перебування відвідувачів, охорони приміщень, не встановлення ними камер відеоспостереження».

Про це заявив заступник прокурора м. Вінниці Олег Чайка, звітуючи у міській раді.

- Як приклад, на території обслуговування 2-го відділу Вінницького МВ УМВС функціонують такі заклади, як «Курсаль» та «Н₂О», в приміщенні яких, чи безпосередньо поряд з ними, через вищезазначені порушення лише упродовж 2012 року було вчинено 220 злочинів

За словами посадовця, в переліку злочинів, «прив’язаних» до нічних закладів, - тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, хуліганства, грабежі, крадіжки тощо.