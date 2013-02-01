На два місця в облраду – 17 претендентів

31 січня Вінницька обласна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у депутати обласної ради на проміжних виборах, що пройдуть 24 лютого у двох виборчих округах: №3 (Бершадський район) і №14 (Калинівський район), повідомляє ВінницяОК. Депутатів облради тут обиратимуть замість Григорія Заболотного та Олександра Домбровського, які стали парламентарями.

Загалом зареєстровано 17 претендентів на 2 депутатських крісла від 13-ти обласних організацій політичних партій. Разом з тим, повідомлення до облвиборчкому про проведення конференцій з висунення кандидатів надійшли від 14-ти партійних організацій. Документи на реєстрацію кандидата від однієї з партій у комісії так і не дочекались.

Більш популярним серед політичних сил виявився 3-й виборчий округ, що у Бершадському районі – тут зареєстровано 11 кандидатів: Партія регіонів висунула по цьому округу голову Бершадської районної ради Михайла Бурлаку, обласна «Батьківщина» – сина Петра Порошенка – Олексія, Компартія – першого секретаря Гайсинського райкому КПУ Максима Кирилюка, Українська національна асамблея – свого партійного активіста Сергія Чумака. По цьому ж округу Демократична партія України веде у депутати облради Володимира Кухтенка, Народна партія – Івана Бондаря, партія «Україна – вперед!» – Тетяну Вакуленко, Християнсько-демократичний союз – Зінаїду Тодоренко, Ліберальна партія – Людмилу Папову, партія «Солідарність» – Дмитра Трисяка, «Наша Україна» – Людмилу Шутило.

У 14-му виборчому окрузі, що у Калинівському районі, за депутатський мандат змагатимуться лише 6 кандидатів: від Партії регіонів – РДА Василь Поліщук, від «Свободи» – Костянтин Васюк, від Компартії – Сергій Драчук, від УНА – Ігор Чумак. Народна партія у цьому окрузі висунула кандидатом Марину Ковальчук, а «Фронт змін» – Сергія Моргунського.

Таким чином, в обох округах своїх кандидатів матимуть Партія регіонів, КПУ, УНА та Народна партія.

«Батьківщина», Демократична партія, партія «Україна – вперед!», ХДС, партія «Солідарність», Ліберальна партія та «Наша Україна» висунули кандидатів лише у Бершадському, а «Свобода» та «Фронт змін» – тільки у Калинівському округах.

До 3-го лютого облвиборчком прийматиме подання від партій-учасників виборів на кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, а вже до 8-го лютого ДВК мають бути сформованими.