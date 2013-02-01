Любителів підльодного лову застерігали не топитись

Рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області провели рейдові перевірки місць найбільшого скупчення любителів підльодного вилову риби.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

1 лютого працівники служби «101» вкотре нагадали рибалкам на річці Південний Буг про основні правила поведінки на льоду та роздали пам’ятки.

У ході рейду всім громадянам, які перебували на кризі наголосили, що різка зміна температури повітря, яка спостерігається останнім часом може призвести до зменшення товщини льоду. А це у свою чергу підвищує небезпеку перебування на льоду.

Зимова підлідна ловля риби вимагає суворого дотримання правил безпечної поведінки. Не можна пробивати близько одна від одної багато лунок. Забороняється збиратися великими групами на одному місці. Не слід пробивати лунки на переправах. Рятувальники застерігають від ловлі риби поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Під рукою слід мати міцну мотузку довжиною 12-15 м, поруч з лункою варто тримати дошку, або велику гілку.