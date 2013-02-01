Вінничина вкладе в енергоефективність теплопостачання 220 мільйонів

Більше 220 мільйонів гривень до 2014 року Вінниччина витратить на підвищення енергоефективності в системі централізованого теплопостачання та зменшення атмосферних викидів.

Про це інформує головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв"язку Вінницької облдержадміністрації, передає УКРІНФОРМ.

"В обласному центрі підписано Меморандум щодо модернізації системи теплопостачання. Проектом предбачено підвищити енергоефективність в системі централізованого теплопостачання та зменшити викиди в атмосферу парникових газів. Загальна сума коштів, передбачена до 2014 року, перевищує 220 мільйонів гривень", - повідомили в управлінні.

Чиновники також запевнили, що забезпечення теплом бюджетних установ - закладів освіти, охорони здоров’я, праці та соціального захисту - стабільне вже декілька років поспіль. Адже на базі комунального підприємства обласної ради "Вінницяоблтеплоенерго" сконцентровано 32 котельні.

Роботу житлового сектору у 2012 році на Вінниччини оцінили - область стала лідером рейтингу енергоефективності областей України. За даними управління, енергоефективність житлового сектору Вінниччини складає 90,7% від рівня Європейського Союзу, що на 28,6 відсоткових пункти вище за середній показник по Україні.