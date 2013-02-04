Біля церкви у Вінниці знайшли 3 кг ртуті

У Вінниці біля храму святої блаженної Ксенії Петербурзької небезпечну знахідку виявив настоятель храму протоієрей Олексій Наваліхін. У підсобному приміщенні під дзвіницею він знайшов пластикову пляшку з рідиною, яка нагадувала ртуть . Священик відразу ж зателефонував до міліції.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група міліції та рятувальної служби. При опитуванні свідків встановлено, що в підсобному приміщенні знаходились речі чоловіка, який колись рибалив поблизу храму. Він і міг залишити небезпечну ємність.

Після огляду території працівники МНС області провели роботу з вилучення пляшки, де знаходилося понад 3 кг ртуті для подальшої її утилізації.

За попередніми висновками, розливу небезпечної речовини не було, тож загрози здоров’ю людей немає.



