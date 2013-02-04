Канадський світовий бестселер завітав до Вінниці

Книгарня «Є» та видавництво «Урбіно» запрошують на презентацію українського перекладу роману Люсі-Мод Монтгомері «Енн із Зелених Дахів», яка відбудеться 6 лютого о 18:00.

Ім’я канадської письменниці Люсі-Мод Монтгомері (1874-1942) стало відомим на початку ХХ століття, коли в 1908 році вийшла перша книжка із циклу про Енн Ширлі – «Енн із Зелених Дахів». Книга відразу стала бестселером, про неї захоплено відгукувалися знаменитості й звичайні читачі, а Марк Твен назвав руденьку героїню Монтгомері «найбільш зворушливою й чарівною дитиною художньої літератури від часів безсмертної Аліси». В книзі авторка використовує власні дитячі враження. Монтгомері отримала тисячі листів із проханням продовжити історію Енн, і вже за кілька місяців з’явилася друга частина пригод Енн, «Енн із Ейвонлі». Зі своєю героїнею Люсі-Мод Монтгомері була пов’язана до кінця життя, останній роман вийшов з-під її пера в 1939 році. За мотивами роману знято численні фільми й поставлено спектаклі.

Романи про Енн виходили в різних країнах мільйонними накладами, скрізь відразу стаючи улюбленою книжкою для читачів різних поколінь. Українською мовою «Енн із Зелених Дахів» вийшла вперше наприкінці 2012 року у видавництві «Урбіно».

Сюжет першого роману «Енн із Зелених Дахів» відбувається понад сто років тому в далекій Канаді. Якось немолоді вже фермери, брат і сестра Метью й Марілла Катберти вирішили взяти на виховання із сирітського притулку хлопчика, що міг би допомагати їм у господарстві. Яким же було їхнє здивування, коли замість хлопця до них прибула 11-літня дівчинка, Енн Ширлі! І в цієї руденької худорлявої істоти виявилася напрочуд химерна вдача!

Презентація відбудеться за участі перекладачки роману Анни Вовченко.