Офтальмологи Вінниччини почали робити унікальні операції

Донедавна вінницькі медики успішно лікували тільки катаракту, себто помутніння кришталика. Замінивши його, повертали людині повноцінне бачення довколишнього світу. А наприкінці минулого року сталося сенсаційне - уперше на Поділлі в лабораторних умовах проведене видалення (вітректомія) зміненого скловидного тіла.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

Першими подолали цю перешкоду офтальмологи Америки, які проникли в скловидне тіло, а через нього почали «пришивати» лазером до цього місця відшаровану сітківку. За останні 25 років вітректомію освоїла Москва - зроблено понад 45 тисяч операцій. 15 літ займаються цим лікуванням офтальмологи Києва, Одеси, Донецька, Дніпропетровська.

Вінниця - перше в Україні провінційне місто (не мегаполіс), яке взялося за цю непросту справу. Суперскладні мікрохірургічні втручання стали результатом спільних зусиль начальника госпіталю інвалідів Вітчизняної війни В.В.Бабійчука, лікарів відділення офтальмології Вінницького госпіталю інвалідів Вітчизняної війни - хірургів О.М. Філіпчука, Р.Р. Шпака, представників фірми «Аlcon». Усі етапи операції забезпечені застосуванням сучасних методик і матеріалів. Придбано високотехнологічний комбайн Constallation, що дозволяє мікрохірургічні втручання при патології скловидного тіла і сітківки при цукровому діабеті, при катаракті і глаукомі на тлі діабету, при крововиливах, травмах, запаленнях.

Результати перших операцій оптимістичні – якість зору поліпшена. Слід зауважити, що ця високоякісна офтальмологія може бути доступна не тільки технологічно, а й матеріально.