В колодязі теплотраси знайшли труп

2 лютого о 17:42 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Вінниці надійшло повідомлення про те, що на вул. Київська є необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події було встановлено, що в колодязі теплотраси знаходиться тіло чоловіка. Як з’ясувалося, загиблий не мав постійного місця проживання.



Використовуючи апарати на стисненому повітрі, рятувальники за допомогою мотузки витягли загиблого на поверхню та передали працівникам міліції.



