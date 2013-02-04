В колодязі теплотраси знайшли труп
10:45, 04 лютого 2013Вінниця
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2 лютого о 17:42 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Вінниці надійшло повідомлення про те, що на вул. Київська є необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події було встановлено, що в колодязі теплотраси знаходиться тіло чоловіка. Як з’ясувалося, загиблий не мав постійного місця проживання.
Використовуючи апарати на стисненому повітрі, рятувальники за допомогою мотузки витягли загиблого на поверхню та передали працівникам міліції.
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