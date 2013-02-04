Дівчинка напилась "Клофеліну"

2 лютого о 21:05 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до дитячої обласної лікарні каретою швидкої допомоги доставлено 4-річну дівчинку з діагнозом отруєнням лікарським препаратом «Клофелін».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, граючись дитина, випадково знайшла та вжила лікарський препарат.

На даний момент потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні в стані середньої важкості.



