Дівчинка напилась "Клофеліну"
11:00, 04 лютого 2013Вінниця
1
2 лютого о 21:05 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до дитячої обласної лікарні каретою швидкої допомоги доставлено 4-річну дівчинку з діагнозом отруєнням лікарським препаратом «Клофелін».
Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.
Як стало відомо, граючись дитина, випадково знайшла та вжила лікарський препарат.
На даний момент потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні в стані середньої важкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter