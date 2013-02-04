Двоє чоловіків згоріли заживо

2 лютого о 09:50 чечельницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що у селі Жабокричка в житловому будинку виявлено обгоріле тіло 79-річного власника оселі. За попередніми даними, причиною загибелі людини стало порушення власником правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням. Внаслідок пожежі знищено домашні речі та майно в двох кімнатах будинку. Виклик по телефону служби порятунку «101» не надходив. Загорання ліквідоване населенням.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

3 лютого о 08:54 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в одному з житлових будинків дачного масиву «Писарівський». Одразу ж до місця пожежі було направлено черговий караул служби «101» однієї з пожежно-рятувальних частин Вінниці. За лічені хвилини на місце пожежі прибули рятувальники, проте вогонь вже встиг поширитись на площі близько 50 квадратних метрів. На пожежі було виявлено тіло 61-річного господаря оселі. Полум’я також пошкодило шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття, внутрішнє оздоблення стін та домашні речі. Що спричинило загорання та загибель чоловіка, встановлюють фахівці.

Того ж дня о 23:29 у селі Жабокрич Крижопільського району виникла пожежа у приватному житловому будинку. До місця виклику з райцентру прибули бійці державної пожежно-рятувальної частини №20 та ліквідували загорання. За попередніми даними, пожежа виникла в будівлі на горищі через порушення правил користуванням пічним опаленням. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Рятувальники звертаються до громадян бути вкрай обережними при використанні приладів опалення, адже порушення вимог їх експлуатації може призвести не лише до матеріальних збитків, а й до загибелі людей.

