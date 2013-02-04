Карантину у Вінниці не буде

Карантин у вінницьких школах оголошувати не будуть, оскільки на даний час немає підстав для запровадження такого обмежувального заходу, передає радіо "Місто над Бугом".

Рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції у Вінниці нижчий від епідемічного порогу на 47 відсотків. За період з жовтня минулого року на ГРВІ захворіли 54 тисячі вінничан.

- Нещодавно були внесені зміни до Закону України про забезпечення санітрано-епедеміологічного благополуччя населення, де в статті 30 чітко вказано, що карантинні заходу на території України буде вводити тільки Кабінет міністрів, - говорить головний державний санітарний лікар Вінниці Олександр Сорочан. - А от обласна надзвичайна протиепідоміологііна комісія ліквідована. Я думаю, що ми будемо врегульовувтаи питання обеження через надзвичайну комісію при МНС.Там теж є відповідні повноваження.