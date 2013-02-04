Податківці примушували підприємця заплатити 500 тисяч

Вінницький апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції у справі № 0270/4609/12 за позовом фізичної особи – підприємця до Державної податкової інспекції у Тульчинському районі Вінницької області про скасування податкового повідомлення-рішення.

Про це повідомляє прес-служба ВААС.

Як встановлено з матеріалів справи, 06 липня 2012 року Державною податковою інспекцією у Тульчинському районі прийнято неправомірне податкове повідомлення-рішення, яким позивачу нараховано податкове зобов'язання по податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 584,481 тис. гривень.

З акту перевірки слідує, що податковим органом як об'єктом оподаткування було визначено вартість транспортних засобів, встановлену з огляду на пояснення покупців та висновок економічного дослідження науково-дослідного експертно криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області. Однак вказані доводи колегія суддів не приймає до уваги, оскільки для визначення об'єкту оподаткування при продажу автомобіля не може прийматись звичайна ціна такого автомобіля, визначена експертом, адже такі посилання не стосуються отримання доходу позивача в розумінні Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».