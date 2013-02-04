Тікаючи, вінничанин покинув підводу, коня та двигун

Прикордонний наряд відділу «Болган» Могилів-Подільського загону неподалік села Грабарівка, що на Вінниччині, затримав громадянина України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Виявивши сліди від гужового транспорту, прикордонники швидко організували пошуки порушників. Невдовзі вартові кордону виявили чоловіка на підводі, який, помітивши правоохоронців, почав втікати. Покинувши віз з товаром, порушник спробував втекти верхи на коні. Згодом неподалік села Трибусівка прикордонники знайшли покинуту тварину та наздогнали й затримали і самого втікача.

Двигун марки «SUZUKI» до моторного човна, який правопорушник залишив на возі, разом з підводою та конем у 44-річного українця вилучили. Окрім того, за вчинене правопорушення йому довелося ще й сплатити штраф у розмірі 1700 гривень.