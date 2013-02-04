У зіткненні трьох машини постраждав 5-річний хлопчик

У дорожньо-транспортній пригоді за участю трьох автомобілів постраждало троє людей, серед яких 5-річна дитина.

3 лютого на автошляху смт. Літин – с. Великий Митник Хмільницького району зіткнулися три автомобілі. 40-річний киянин, керуючи автомобілем «Dacia Logan», не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілями «Mercedes» та «Chevrolet Aveo».

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «Dacia Logan» та його 5-річний син отримали переломи та вивихи, і каретою швидкої допомоги були госпіталізовані до центральної районної лікарні в м. Хмільник. Також у аварії постраждала 28-річна пасажирка «Chevrolet». Внаслідок зіткнення автівок жінка отримала закриту черепно-мозкову травму.

За фактом автопригоди проводиться перевірка.