Двох пенсіонерок визволяли з квартир рятувальники

Минулої доби співробітники служби «101» у Вінниці врятували одну пенсіонерку та допомогли іншій.

4 лютого о 20:25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м.Вінниці надійшло повідомлення про те, що на вул. Вінниченка 80-річна бабуся, перебуваючи у власній квартирі, не може самостійно відчинити двері.



Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою ручного механізованого інструменту відкрили вхідні двері, де виявили власницю квартири, яка перебувала у важкому стані. Рятувальники викликали медичну службу, працівники якої надали старій жінці необхідну допомогу.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Тієї ж доби на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 м.Вінниця надійшло, що на вул. Космонавтів 64-річна жінка тривалий час не відповідає на дзвінки родичів та не відкриває двері.



Прибувши на місце події, працівники оперативно-рятувальної служби у присутності чергового наряду міліції за допомогою спецобладнання відкрили вхідні двері квартири. На щастя, життю та здоров`ю жінки нічого не загрожувало.