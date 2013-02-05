Цигарка звела на той світ пенсіонера

4 лютого о 16:35 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 19 м. Калинівка від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що у власному житловому будинку без ознак насильницької смерті було виявлено тіло 77-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

В кімнаті також зафіксовано невелике загорання. За попередніми даними, причина події - необережне поводження з вогнем під час паління. Обставини з’ясовуються.



