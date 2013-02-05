З Пирогово на Тяжилів можна добратися одним автобусом

31 січня виконавчий комітет Вінницької міської ради прийняв рішення Про призначення комунального підприємства «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» тимчасовим автомобільним перевізником.

Про це йдеться в рішенні виконкому № 195, на яке посилається ВІННИЦЯ.Інфо

Комунальне підприємство «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» призначено тимчасовим перевізником, строком на три місяці на автобусному маршруті «вул.. Комарова – вул.. Лугова» в експресному режимі.

За маршрутом курсуватиме шість автобусів.

Маршрут проходить: вул. Комарова, Пирогова, просп. Юності, Келецька, Воїнів-Інтернаціоналістів, Хмельницьке шосе, Соборна, Коцюбинського, Привокзальна, Лебединського, Немирівське шосе, Чехова, Ватутіна.

Також визначено зупинки за даним маршрутом: вул.. Комарова, вул.. Пирогова, вул.. Келецька, Хмельницьке шосе, Лісопарк, 40-річчя Перемоги, вул.. Театральна, Майдан Незалежності, пл.. Перемоги, Центральний ринок, залізничний вокзал, вул.. К. Маркса, вул.. Чехова, «Мрія», вул. Лугова.

Вартість однієї поїздки в автобусному експресі становить 2,5 гривень.