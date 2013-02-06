Дільничні інспектори пішли в люди

Аби покращити обізнаність населення з місцевими шерифами в області проводиться операція «Візит», під час якої дільничні інспектори обходять помешкання людей, вручають їм візитки з контактною інформацією.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

А ще за ініціативи начальника УМВС генерала Віктора Русина в населених пунктах області з’являються інформаційні банери, де вказано, який дільничний пункт обслуговує цю територію, його адреса та контактні телефони.

На селі дільничний – перший порадник і захисник.

80-річна Олена Соколовська дев’ять років тому втратила єдиного сина і залишилась одна. Після травми хребта втратила можливість самостійно пересуватись, а відтак живе надією на Бога і добрих людей.

- До мене приходять односельці, допомагають соціальні працівники і священник. А ще частенько провідує наш дільничний, коли він в селі ніколи мій будинок не минає, навіть коли поспішає, то до вікна підійде :

- Як Ви там, Олено Петрівно, може, що потрібно… І мені вже легше на душі, що люди мене не забувають, що не зовсім я одна на цій землі, - розповідає пенсіонерка.

У старшого лейтенанта міліції Володимира Бойчука, який обслуговує чотири села у Вінницькому районі, біля п’ятдесяти таких підопічних, літніх одиноких людей. За майже рік служби на цій дільниці, де проживає майже дві з половиною тисячі людей, Володимир ще не досить добре знає місцевих людей.

Але до пенсіонерів, які залишились наодинці зі старістю, заходить часто. Болить душа лейтенанта за тих людей - бувало, сніг на подвір’ї відкине, бо не вийти немічній людині з хати, кому хліб привезе по дорозі, чи води з криниці витягне. Ось і цього разу зайшов, аби попередити Олену Петрівну, які зараз шахраї повелися – їздять по селах, в людей гроші виманюють під виглядом грошової реформи чи «ліки» універсальні продають.

В тих оселях, де ще не знають дільничного Володимир Бойчук залишає свою візитку, аби знали люди, куди телефонувати, якщо потрібна допомога чи куди на прийом прийти.

- Хай щастить, синку, - проводить поглядом до воріт Володимира Олена Петрівна. Такі люди тримають її на цій землі.