Росія тримає на кордоні з Україною величезну кількість військ, може застосувати їх у будь-який момент – РНБО

За словами Турчинова, Росія тримає на кордоні з Україною підрозділи, які мають наступальну зброю, що жодним чином не можна пояснити питаннями оборони.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України заявляє, що на кордоні з Україною Росія продовжує розбудовувати потужну військову інфраструктуру та тримає величезну кількість військ і може їх застосувати проти нашої держави в будь-який момент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов повідомив під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

«На початку березня, починаючи з першого (березня 2014 року), коли парламент Росії прийняв рішення щодо вторгнення до нашої країни, надав дозвіл Путіну використовувати збройні сили проти нашої країни, наша українська розвідка декілька разів інформувала про початок наступу о 4 чи 5 годині ранку і декілька разів війська в окопах чекали цей наступ», - заявив він.

Читайте такожТурчинов пояснив, на виконання якого плану Москви Янукович написав листа Путіну (відео)За словами Турчинова, водночас російські танки під’їжджали до кордону України і розгортались в бойові порядки.

«Вони брали нас на виснаження, вони очікували, що ми зробимо помилки, що ми зможемо піддатися на ці провокації», - додав він.

За словами Турчинова, небезпека наступу російських військ зберігається.

«Це була колосальна небезпека, і це була реальність того часу. І, як секретар РНБО, я можу поінформувати, що ця проблема не зникла, і сьогодні Росія продовжує розбудовувати потужну військову інфраструктуру вздовж нашого кордону і тримає величезні військові підрозділи вздовж нашого кордону, які ніяким чином не можна пояснити питаннями оборони, вони мають наступальну зброю, і ці підрозділи можуть бути використані в будь-який час. Це є проблема – вона була тоді (у 2014 році – УНІАН), і вона не відпала сьогодні», - підкреслив секретар РНБО.