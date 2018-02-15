На початку російської агресії очікувався наступ 200-тисячного війська РФ на Україну - Турчинов (відео)

5 тисяч боєздатних військовослужбовців ЗСУ перекинули на захист цих рубежів, а в Криму не було кому протистояти росіянам.

Колишній в.о. президента України, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляє, що на початку російської агресії очікувався масований наступ 200 тис. військовослужбовців РФ з півночі та сходу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Оболонського райсуду Києва з розгляду справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

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За його словами, тому 5 тис. боєздатного війська Збройних сил України перекинули на захист рубежів з півночі та сходу, тому в Криму не було кому протистояти російській агресії.

Як сказав Турчинов, тодішній міністр оборони Ігор Тенюх доповів на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року, що реально можна було зібрати не більше 5 тис. боєздатних військових, а тоді найбільшою загрозою було вторгнення росіян на материкову частину України. Тому учасники засідання РНБО прийняли рішення перекинути боєздатні підрозділи на схід та північ для захисту від нападу Росії з цих напрямків, сказав Турчинов.

Раніше повідомлялося, що Турчинов виключив активні наступальні дії Росії проти України до Чемпіонату світу з футболу.