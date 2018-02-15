На початку російської агресії очікувався наступ 200-тисячного війська РФ на Україну - Турчинов (відео)
Колишній в.о. президента України, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляє, що на початку російської агресії очікувався масований наступ 200 тис. військовослужбовців РФ з півночі та сходу України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Оболонського райсуду Києва з розгляду справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.
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За його словами, тому 5 тис. боєздатного війська Збройних сил України перекинули на захист рубежів з півночі та сходу, тому в Криму не було кому протистояти російській агресії.
Як сказав Турчинов, тодішній міністр оборони Ігор Тенюх доповів на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року, що реально можна було зібрати не більше 5 тис. боєздатних військових, а тоді найбільшою загрозою було вторгнення росіян на материкову частину України. Тому учасники засідання РНБО прийняли рішення перекинути боєздатні підрозділи на схід та північ для захисту від нападу Росії з цих напрямків, сказав Турчинов.
Раніше повідомлялося, що Турчинов виключив активні наступальні дії Росії проти України до Чемпіонату світу з футболу.