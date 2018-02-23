Волонтер озвучив головну мету Росії щодо України

Цікавий для РФ варіант — розхитування нашої країни невійськовими і військовими методами, вважає волонтер Гай.

Волонтер, який воював у зоні АТО, голова благодійного фонду "Світ і Ко", офіцер запасу Мирослав Гай заявив, що головна мета Російської Федерації — залишити Україну під своїм контролем.

Донбас — це інструмент для Росії, спосіб дестабілізації ситуації всередині держави, розповів активіст на чаті в "Главреді".

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"Цікавий для РФ варіант — це розхитування України невійськовими і військовими методами, приведення в Україні до влади проросійських сил, нехай навіть під виглядом патріотичних, і кардинального повороту України в бік політичного союзу з РФ з подальшим позбавленням її незалежності", — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Служба беспеки України фіксує активізацію спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні і дискредитації України перед світовою спільнотою.