План "Дестабілізація": у лютому СБУ зафіксувала 12 російських провокацій

Спецслужби намагалися розпалити міжнаціональну ворожнечу через провокації на Закарпатті та Буковині.

Служба безпеки України фіксує активізацію спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні та дискредитації України перед світовою спільнотою.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, тільки у лютому було зафіксовано 12 таких провокацій, серед яких підпал товариства угорської культури на Закарпатті. Також з метою розпалу міжнаціональної ворожнечі, за інформацією Служби, російські спецслужби планували організувати в Ужгороді фейковий захід.

Читайте такожОфіс угорської спілки в Ужгороді підпалили праворадикальні прибічники політики Путіна з ЄС - Москаль«Ми отримали інформацію, що Росія замовила проведення підривної інформаційної акції під виглядом публічних слухань на тему: «Дотримання національно-культурних прав угорців Закарпаття у контексті ст. 7 Закону України «Про освіту». Під час заходу мали прозвучати заклики щодо надання автономії угорцям Закарпаття через нібито утиски української влади. Пропагандистські сюжети та новини замовники планували широко висвітлити у російських ЗМІ та активно поширити в Інтернеті. Співробітники СБУ задокументували, що координатором акції виступила представниця відомої громадської організації, а безпосереднім виконавцем ‒ голова благодійного фонду з Києва» ‒ повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Крім того СБУ задокументовали, що громадянин РФ Давид Пономарьов, відомий підготовкою терактів у Миколаєві у 2015 році, знову намагався організувати диверсії у Миколаєві та Ужгороді.

«Оперативники СБ України попередили організацію Пономарьовим ще більш зухвалих провокацій у Чернівецькій області. Виконавцям, особи яких встановлені Службою, перерахували з Росії авансовий платіж за підпал двох румунських шкіл на Буковині», - йдеться у повідомленні прес-центру.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі окупанти продовжують нарощувати масштаби антиукраїнських пропагандистських заходів, зокрема, серед місцевих мешканців активно розповсюджують недостовірну інформацію про наступальні дії сил АТО у березні.