Сьогодні на Донбасі дістали поранення троє українських бійців – штаб

19:00, 26 лютого 2018
Війна
850 0
Ілюстрація / REUTERS

З початку доби зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі з боку окупантів, поранення зазнали троє військовослужбовців.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 26 лютого 2018 року.

«Попри невелику кількість обстрілів, російсько-окупаційні угруповання на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь», - наголосили у штабі.

Читайте такожБойовики на Донбасі прицільно обстрілюють військових: один загинув, ще одного бійця пораненоНа Донецькому напрямку, на приморській ділянці оборони сил АТО, бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів поблизу Лебединського.

Міномети калібру 120 мм терористи застосували по опорних пунктах сил АТО неподалік населеного пункту Піски. У районі Кам’янки окупанти обстріляли українських захисників зі стрілецької зброї.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поранені в АТО#доба в АТО#ситуація на Донбасі