Сьогодні на Донбасі дістали поранення троє українських бійців – штаб

Окупанти продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь.

З початку доби зафіксовано 4 обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі з боку окупантів, поранення зазнали троє військовослужбовців.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 26 лютого 2018 року.

«Попри невелику кількість обстрілів, російсько-окупаційні угруповання на деяких ділянках лінії розмежування продовжують провокувати сили АТО до бойових протистоянь», - наголосили у штабі.

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Міномети калібру 120 мм терористи застосували по опорних пунктах сил АТО неподалік населеного пункту Піски. У районі Кам’янки окупанти обстріляли українських захисників зі стрілецької зброї.