Ситуація в зоні АТО: загинув військовий, ще один отримав поранення

Бойовики здійснили 5 обстрілів позицій сил АТО - застосовували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю.

У неділю, 25 лютого, бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

Читайте такожБойовики заховали на Донбасі щонайменше 46 танків - ОБСЄ

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

"Загалом, від початку доби, зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український воїн, ще один захисник отримав поранення. Висловлюємо співчуття рідним і близьким військовослужбовця, який віддав життя за Україну", - йдеться у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку бойовики використовували 82-мм міномети неподалік Зайцевого. З гранатометів і стрілецької зброї ворог обстрілював українські опорні пункти в районі Кримського і Новолуганського.

На Донецькому напрямку окупанти з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї вели вогонь поблизу Водяного, а зі стрілецької зброї - в районі шахти "Бутівка".