Ситуація в зоні АТО: загинув військовий, ще один отримав поранення

19:55, 25 лютого 2018
Війна
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На Донеччині загинув один військовий / Facebook/прес-центр штабу АТО

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення. 

"Загалом, від початку доби, зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український воїн, ще один захисник отримав поранення. Висловлюємо співчуття рідним і близьким військовослужбовця, який віддав життя за Україну", - йдеться у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку бойовики використовували 82-мм міномети неподалік Зайцевого. З гранатометів і стрілецької зброї ворог обстрілював українські опорні пункти в районі Кримського і Новолуганського.

На Донецькому напрямку окупанти з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї вели вогонь поблизу Водяного, а зі стрілецької зброї - в районі шахти "Бутівка".

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Теги: #війна на Донбасі#загибель військового#АТО на Донбасі