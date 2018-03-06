Окупанти розпочали командно-штабні тренування на Донбасі - Міноборони

З РФ на тимчасово окуповану територію сходу України доставлено 780 тон паливно-мастильних матеріалів та 8 платформ з озброєнням та військовою технікою.

Окупанти розпочали командно-штабні тренування на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони в рамках заходів оперативної та бойової підготовки Південного військового округу ЗС РФ, що у Ростові-на-Дону, у так званих частинах та з’єднаннях російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях сходу України з 5 березня розпочато проведення низки командно-штабних тренувань, спеціальних навчань та інших заходів, у тому числі комплексних тактико-вогневих занять та навчань з підготовки диверсійно-розвідувальних груп», - зазначив він.

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За словами речника, з метою логістичного забезпечення заходів бойової підготовки російських окупаційних військ з території РФ на тимчасово окуповану територію сходу України переміщено 13 цистерн з паливно-мастильними матеріалами - загалом 780 тон та 8 платформ з озброєнням та військовою технікою.