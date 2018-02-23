Окупанти готуються до евакуації через "наступ сил АТО"

За даними розвідки, бойовики активно розповсюджують серед місцевих мешканців недостовірну інформацію про наступальні дії сил АТО у березні.

Окупанти продовжують нарощувати масштаби антиукраїнських пропагандистських заходів, зокрема, серед місцевих мешканців активно розповсюджують недостовірну інформацію про наступальні дії сил АТО у березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

Читайте такожУкраїнські військові знищили ворожу БМП під Докучаєвськом (відео)«За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупаційні адміністрації Донеччини та Луганщини продовжують нарощувати масштаби антиукраїнських пропагандистських заходів. Зокрема, йдеться про свідоме маніпулювання інформацією щодо закону України про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», - зазначив він.

За словами речника, серед населення окупованих районів активно розповсюджується викривлена та свідомо недостовірна інформація про підготовку сил АТО до ведення наступальних дій у березні цього року.

«На підкріплення такої дезінформації керівництвом так званого «МВС ДНР» віддано розпорядження про проведення відповідних заходів, у тому числі щодо підготовки планів евакуації, створення запасів паливно-мастильних матеріалів та провізії», - додав Гуцуляк.

Тим часом, як повідомляв УНІАН, бойовики продовжують активно обстрілювати позиції АТО. За минулу добу ворог здійснив 19 прицільних обстрілів. Загинув один український військовий.