Спостерігачі ОБСЄ фіксують зменшення кількості порушень перемир'я на Донбасі

Минулої доби на Луганщині спостерігачі не задокументували жодного порушення.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що фіксують зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19.30 7 березня до 19.30 8 березня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, порівняно з попереднім звітним періодом. Водночас у Луганській області місія не зафіксувала жодного факту порушення.

"У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, 3 вибухи супроти 19 відповідно)", - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині порушення були зафіксовані в районі Донецької фільтрувальної станції та Піщевика.

"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Протягом попереднього звітного періоду місія зафіксувала 2 вибухи", - сказано у звіті.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, 8 березня на Донбасі російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Збройних сил України, загинув один український боєць.