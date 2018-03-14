Виконав завдання і не повернувся: на Кіровоградщині попрощались із загиблим у зоні АТО морпіхом (відео)

20:11, 14 березня 2018
Війна
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Прощання із загиблим Олександром Швецем / Фото myalexandriya.blogspot.com

Швець служив в 36-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил України, був молодшим сержантом і навідником мінометного взводу.

Він загинув 11-го березня неподалік Широкиного. Того дня він на автомобілі підвозив боєприпаси та оснащення на першу лінію оборони. Поставлене завдання виконав, але назад не повернувся: його авто підірвалось на міні.

У нього залишилися дорослий син, дружина та старенька мати.

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Теги: #смерть в АТО