Виконав завдання і не повернувся: на Кіровоградщині попрощались із загиблим у зоні АТО морпіхом (відео)

Навідник мінометного взводу 36-ї окремої бригади загинув 11-го березня неподалік Широкиного.

В Олександрії Кіровоградської області 14 березня поховали морського піхотинця Олександра Швеця, який загинув у зоні АТО.

Швець служив в 36-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил України, був молодшим сержантом і навідником мінометного взводу.

Він загинув 11-го березня неподалік Широкиного. Того дня він на автомобілі підвозив боєприпаси та оснащення на першу лінію оборони. Поставлене завдання виконав, але назад не повернувся: його авто підірвалось на міні.

У нього залишилися дорослий син, дружина та старенька мати.