Доба в АТО: терористи обстрілювали українські позиції з гранатометів

Під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські підрозділи біля Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка.

За минулу добу, 24 березня, російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів українських позицій. Внаслідок ворожого вогню жоден український військовий не постраждав.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на Донецькому напрямку бойовики вели вогонь з гранатометів різних типів по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети окупанти застосували проти захисників Лебединського та Новотроїцького. Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські підрозділи біля Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, неподалік Щастя застосував стрілецьку зброю.

Напередодні повідомлялось, що врезультаті необережного поводження з боєприпасами на Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення.