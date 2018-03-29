Хуг закликає сторони конфлікту на Донбасі невідкладно втілити зобов'язання щодо перемир'я

У СММ ОБСЄ закликали сторони зробити це без будь-яких виправдань.

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Александр Хуг закликає усі сторони конфлікту на Донбасі невідкладно втілити поновлення зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це він заявив на брифінгу в окупованому Донецьку.

Хуг відзначив зменшення кількості порушень режиму припинення вогню протягом останнього часу. За його словами, особливо це спостерігалося з часу останнього поновлення зобов'язань сторін щодо дотримання перемир'я з опівночі 5 березня, коли СММ документувала меншу кількість порушень режиму припинення вогню.

Однак перший заступник голови СММ наголосив, що, як вже бувало раніше, після поновлення зобов'язань фіксувалося поступове збільшення порушень. «Ми дуже вітаємо рішення і намір сторін знову підтвердити їхню відданість режиму припинення вогню, починаючи сьогодні з опівночі. Спеціальна моніторингова місія продовжить свою роботу щодо встановлення фактів, включаючи факти дотримання режиму припинення вогню», - сказав Хуг.

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Він нагадав, що нове поновлення зобов'язань дотримуватися перемир'я присвячене Великоднім святам.

У цьому зв'язку Хуг наголосив, що у період Великодніх свят необхідно забезпечити можливість для цивільного населення відвідати їхніх рідних та близьких.

«Ми закликаємо сторони забезпечити, щоби усі цивільні, незалежно від того, з якої боку лінії розмежування вони живуть, могли слідувати своїй традиції та відсвяткувати це релігійне свято у найближчі тижні», - додав він.

«Це ще одна можливість для подальшого втілення їхніх обіцянок», - підкреслив перший заступник голови СММ та додав, що місія слідкуватиме за цим.

«Ми знаємо (і ми повідомляли про це), що сторони абсолютно здатні під власним контролем продовжувати покращувати ситуацію, і ми закликаємо їх знову зробити це невідкладно та без подальших виправдань», - наголосив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року.

Сьогодні, 29 березня, у спільній заяві президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Путін підтвердили власну відданість імплементації Мінських домовленостей у всіх її вимірах (безпековому, політичному, гуманітарному та соціально-економічному). Також вони наголосили, що розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації домовленостей у найближчі місяці.