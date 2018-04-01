"Пасхальне перемир'я": окупанти тричі обстріляли безпілотники ОБСЄ

Неподалік від населеного пункту Міусинськ безпілотник СММ ОБСЄ був збитий.

Протягом трьох днів Великоднього перемир'я російсько-окупаційні війська тричі здійснювали обстріл безпілотних літальних апаратів Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Українська сторона СЦКК інформує, що ватажки окупаційних адміністрацій РФ третю добу поспіль порушують Пасхальне перемир'я, активно застосовуючи при цьому стрілецьку зброю по позиціях Збройних сил України та беспилотникам СММ ОБСЄ.

"Згідно з інформацією спостерігачів Місії, протягом трьох останніх днів, під час проведення верифікаційних заходів відведення техніки і озброєння у тимчасово непідконтрольних уряду України районах, бойовики російсько-окупаційних військ тричі обстріляли БПЛА СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначили в СЦКК, неподалік від населеного пункту Міусинськ, де бойовики влаштували своєрідний "полігон", безпілотник СММ ОБСЄ був збитий.

У всіх цих випадках представники Місії були змушені покинути зазначені райони спостереження.

Разом з тим, зазначає українська сторона СЦКК, спостерігачів Місії вдалося задокументувати переміщення в цьому районі колони техніки в складі 10 одиниць БМП, а також заходи підготовки підрозділів російсько-німецьких окупаційних військ.

Українська сторона СЦКК констатує, що "ці випадки є черговим підтвердженням того, що ватажки окупаційних адміністрацій РФ продовжують перешкоджати роботі міжнародних спостерігачів, на яких покладено завдання щодо врегулювання конфлікту на сході України, і продовжують приховано зосереджувати техніку і озброєння в порушення Мінських домовленостей".

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року на період Великодніх свят.

Однак окупанти продовжують порушувати перемир'я, лише сьогодні вони здійснили 14 обстрілу позицій Збройних сил України.