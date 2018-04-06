Бойовики за добу 27 разів порушили "великоднє" перемир'я на Донбасі, били з важких мінометів
07:30, 06 квітня 2018Війна
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Окупанти застосовували гранатомети, міномети і кулемети по всій лінії розмежування.
За добу жоден боєць ЗСУ не загинув / Міністерство оборони України
За минулу добу незаконні збройні формування 27 разів відкривали вогонь на Донбасі. Жоден український військовий не постраждав. Про це вранці 6 квітня повідомив прес-центр штабу АТО.
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Згідно зі звітом, на донецькому напрямку сепаратисти використовували гранатомети і міномети біля Лебединського, Водяного, Новотроїцького, Верхнеторецька, Авдіївки, Павлополя, шахти "Бутівка", Невельського, Кам'янки, Новомихайлівки, Талаківки і Березового.
На луганському напрямку окупанти застосовували кулемети в районі Троїцького, Новозванівки та Луганського, йдеться в повідомленні.
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