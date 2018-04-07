Великдень на Донбасі: перетин лінії розмежування спростили на троє діб

Таким чином мешканці прифронтових сіл можуть перетинати в спрощеному режимі умовну лінію розмежування, щоб потрапити до рідних або близьких, які проживають на непідконтрольній території України.

На період Великодніх свят для жителів населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, де це дозволяє оперативна обстановка, спрощений режим перетину лінії розмежування.

"На період Великодніх свят для жителів певних населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, де це дозволяє оперативна обстановка, спрощений режим перетину лінії розмежування на 72 години, починаючи з 8:00 7 квітня 2018 року", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Уточнюється, що таким чином мешканці прифронтових сіл можуть перетинати в спрощеному режимі умовну лінію розмежування, щоб потрапити до рідних або близьких, які проживають на непідконтрольній території Україні.

"Цей крок командуванням антитерористичної операції зроблений на зустріч людям, враховуючи їх нагальні потреби під час Великодніх свят. Надалі перетин лінії розмежування буде здійснюватися в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України", - уточнюють в штабі.

Раніше повідомлялося, що бойовики російсько-окупаційних бандформувань вимагають гроші з громадян за прискорення перетину лінії розмежування на Донбасі.

Зокрема, повідомляється, що останнім часом спостерігається нерівномірність пасажиропотоку через КПВВ, особливо «Новотроїцьке». Громадяни, як на особистому автотранспорті, так і в автобусах, прибувають значними партіями раз на пів години-годину. Як зазначають самі подорожуючі – таку ситуацію створюють представники НЗФ, налагоджуючи власний бізнес. За пришвидшення руху вони вимагають плату.