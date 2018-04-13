Голлівудський актор приїхав до окупованого Донецька й засвітився на фото з ватажком "ДНР"

В окупований Донецьк приїхав відомий американський актор Пітер фон Берг.

Відомий за серіалом "Картковий будинок" актор Пітер фон Берг побував в окупованому Донецьку.

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"Сьогодні в нашому театрі голлівудський актор Пітер фон Берг провів творчу зустріч. Захід відвідало понад п'ятдесяти акторів муздрами, серед них провідні артисти і майстри сцени, театральна молодь, а також вихованці школи-студії "Перспектива", — йдеться у повідомленні Донецького драмтеатру.

Голлівудський актор під час візиту в окупований Донецьк зустрівся з ватажком терористів "ДНР" Олександром Захарченком. Про це свідчить фото, опубліковане в Twitter російського письменника, комбата бойовиків "ДНР" Захара Прилєпіна.

"Американський актор Пітер фон Берг в гостях у терористів побував тут", - йдеться в його повідомленні.

Американський актор Пітер фон Берг в гостях у терористів побував тут. pic.twitter.com/NGHtx6Wd3u — ЗАХАР ПРИЛЕПІН (@ZaharPrilepin) April 12, 2018

У серіалі "Картковий будинок" Пітер фон Берг зіграв роль міністра закордонних справ Росії.