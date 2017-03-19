ЗМІ дізналися, як "ДНР" та "ЛНР" готуються до приєднання до Росії

А тим часом у Кремлі вже підшукали для "націоналізованих" підприємств ОРДЛО нових постачальників сировини – аби замінити втрачені через блокаду зв’язки з українськими підприємствами.

У першому засіданні так званого Інтеграційного комітету "Росія – Донбас" взяли участь ватажки угруповань "ЛНР" і "ДНР" Ігор Плотницький та Олександр Захарченко. Воно відбулося 17 березня у Криму, куди Плотницький із Захарченком приїхали на святкування 3-ї річниці анексії півострова, передає Радіо Свобода.

Ватажки угруповань заявили, що з Україною їх більше нічого не пов’язує, а провідний партнер для так званих "республік" – Російська Федерація, до якої вони сподіваються увійти. Декларації про "матір-Росію" в перебігу засідання були підкріплені ініціативами з боку депутатів Державної думи Росії щодо так званих "громадян ЛДНР". Йшлося про спеціальний проект, у межах якого Росія співпрацюватиме з ОРДЛО в усіх напрямках – економічному, соціальному, культурному, гуманітарному.

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Координатором комітету з "інтеграції" окупованого Донбасу став депутат Держдуми Росії і заступник голови Руської громади Криму Андрій Козенко. Під час січневої поїздки Захарченка з Плотницьким до Криму на святкування річниці Переяславської ради Козенко казав, що створив у Держдумі групу з "парламентських контактів" із "ЛДНР". Тоді ж ніби народилася й ідея Інтеграційного комітету "Росія – Донбас".

Під час установчого засідання комітету Козенко повідомив, що підготував законопроект про скасування необхідності трудових патентів для "громадян" "ДНР" та "ЛНР". А голова окупаційного кримського "парламенту" Володимир Константинов запропонував проект "Росрегіон". В його межах ніби стане можливим найповніша співпраця з угрупованнями.

А за словами ватажка "ДНР" Захарченка, в умовах транспортної блокади з українського боку підприємства непідконтрольних територій Донбасу вже переходять на російські комплектуючі та сировину.

Раніше ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький заявив, що в "ДНР" і "ЛНР" збираються провести референдум про приєднання окупованих територій Донбасу до Росії.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі немає сценаріїв інтеграції окупованого Донбасу в Росію: "Ні, таких сценаріїв якихось писаних немає".