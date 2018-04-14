Бойовики знову обстріляли опорні пункти сил АТО, поранено одного українського бійця - штаб

За даними штабу, противник він вогонь із забороненої Мінськими угодами зброї по всіх напрямках.

З початку доби російсько-окупаційні війська 28 разів обстріляли опорні пункти сил АТО, одного українського військового поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00 14 квітня.

«У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними штабу, на Донецькому напрямку із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії окупанти обстріляли захисників Широкиного, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – оборонців Мар’їнки, Кам’янки та Лебединського, з озброєння БМП – захисників Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів –укріплення під Павлополем, Гнутовим та Новотроїцьким.

Читайте такожСьогодні виповнюється четверта річниця проведення АТО

«Крім цього, оборонці Авдіївки обстріляні з гранатометів різних систем та зенітної установки. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські опорні пункти в районі Широкиного, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Шахти «Бутівка» і Талаківки – вівся снайперський вогонь», - зазначили в прес-центрі.

Повідомляється, що на Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів агресор відкривав вогонь по оборонцях Зайцевого та Луганського. Крім цього, міномети калібру 82 мм противник тричі застосував під Луганським, а захисників Троїцького обстріляв з великокаліберних кулеметів.