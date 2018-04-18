З Донецька почали обстріл українських позицій, в місті оголошена бойова тривога - волонтер

Бойовики ведуть вогонь з 82 - і 120-міліметрових мінометів.

З Донецька почали обстріл українських позицій, в місті оголошена бойова тривога, повідомив у Facebook координатор проекту "СтопТеррор" Семен Кабакаєв.

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"Зараз із Донецька противник відкрив вогонь з 152 мм артилерії. Зараз іде обстріл наших позицій у напрямку Авдіївки, Пісок і Ясинуватської розв'язки. Вже півгодини противник веде вогонь з 82 мм та 120 мм мінометів", - написав він.

"По Донецьку оголошена тривога, і на патрулювання виїхало кілька нарядів «МГБ», нібито ловлять диверсантів", - повідомив Кабакаєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше Донецька фільтрувальна станція припинила роботу.