На Донеччині розпочали відновлення водопостачання до населених пунктів Піски, Жованка та Майорськ

Координацію робіт здійснюють офіцери української сторони СЦКК спільно з представниками груп військово-цивільного співробітництва та спостерігачами ОБСЄ.

Фахівці комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" розпочали планові регламентні роботи з відновлення пошкодженої магістральної ділянки водогону "Зайцеве-Майорськ".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Наразі обстежено кілька сотень метрів водогону, де виявлено чисельні пориви.

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"Завершити комплекс ремонтних робіт, що дасть можливість стабілізувати водопостачання до населеного пункту Майорськ, планують найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Паралельно тривають ремонтні роботи з відновлення водопостачання до населених пунктів Піски та Жованка.

Координацію робіт здійснюють офіцери української сторони СЦКК спільно з представниками груп військово-цивільного співробітництва та спостерігачами СММ ОБСЄ.